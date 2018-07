TT: Roma geeft Ziyech weinig hoop, Matavz moet bij Vitesse blijven

De transfer van Hakim Ziyech van Ajax naar AS Roma leek al bijna in kannen en kruiken, maar de kans wordt steeds groter dat het er toch niet van gaat komen.



,,Ik kan niet voor honderd procent 'nee' zeggen, maar we hebben al veel spelers die in zijn rol kunnen spelen'', zei Monchi, technisch directeur van AS Roma, bij de presentatie van de Franse verdediger William Bianda en aanvallende middenvelder Ante Coric uit Kroatië.



Roma nam deze transferperiode wel Justin Kluivert over van Ajax. Maar vooral de transfer van Javier Pastore van PSG naar de Italiaanse topclub heeft de kansen voor Ziyech danig doen slinken.



De vakantie van de 25-jarige Ziyech is bijna ten einde en dus is de verwachting dat hij zich maandag 'gewoon' bij Ajax meldt. Met Marokko werd hij op het WK uitgeschakeld in de groepsfase.