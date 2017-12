TT: Simeone wil Carrasco verkopen, Sleegers op weg naar Slowakije

NEC en AS Trencín zijn mondeling akkoord over de transfer van Joey Sleegers. De middenvelder zelf moet nog tot overeenstemming komen met de Slowaakse club, laat technisch directeur Remco Oversier van NEC weten. Sleegers, die het in Nijmegen vooral met invalbeurten moet doen, gaat begin januari hoe dan ook niet meer op trainingskamp met de selectie van NEC naar het Spaanse Estepona. Als de transfer afketst weet Oversier nog niet of de aanvallende middenvelder de tweede helft van dit seizoen terugkeert in de selectie. ,,Daarin moeten we nog positie bepalen.’’