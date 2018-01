TT: Sparta aast op Maher, Mexicaans avontuur De Jong?

De winterse transfercarrousel draait alweer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze maand bij. Mis niets in deze rubriek.

Contacten met De Jong gelegd

Club América heeft serieuze interesse in Luuk de Jong. Volgens trainer Miguel Herrera van de Mexicaanse club zijn de eerste contacten met de spits van PSV gelegd. Hij heeft begrepen dat De Jong steeds meer oren naar een overgang zou hebben.

Volledig scherm Luuk de Jong © Pro shots ,,Onze voorzitter heeft met hem gesproken", zei Herrera op een persconferentie waarover verschillende Mexicaanse media verslag doen. ,,Hij was eerst verbaasd en zei: Mexico? Het betekent nog niet dat hij zeker naar ons toekomt. Maar wij kijken of het zin heeft om te onderhandelen. Het lijkt wel of hij steeds meer zin heeft."



De 27-jarige De Jong zag vlak voor dit seizoen een transfer naar Girondins de Bordeaux mislukken. Club América verwacht De Jong voor 7 miljoen euro te kunnen inlijven. PSV zit na de winterstop ruimer in de aanvallers na de komst van Maximiliano Romero. Het Argentijnse talent is voor ruim 10 miljoen euro overgekomen van Vélez Sarsfield.

Sparta meldt zich voor Maher

Volledig scherm VERBIERS,16-07-2017, voetbal, seizoen 2017-2018, Voorbereiding, psv, trainingskamp Zwitserland, PSV speler Adam Maher. © Marcel Bonte Sparta heeft zich gemeld bij de zakelijke begeleider van PSV'er Adam Maher met de vraag of hij eventueel open staat voor een stap naar Rotterdam. De Rotterdammers kennen ook de voorwaarden waaronder hij door PSV verhuurd zou kunnen worden. Maher staat wel open voor de stap naar Het Kasteel, maar er zijn meerdere clubs geïnteresseerd in hem. Daarnaast beraadt ook Sparta zich nog op de toekomst. Er is dus nog geen sprake van een concreet overnameplan. Of Maher vrijdag met PSV meegaat op trainingskamp naar de Verenigde Staten, is nog niet zeker. Hij kwam dit seizoen in de eredivisie maar één minuut in actie, maar speelde wel in twee bekerduels van PSV. Er was de afgelopen transferperiodes ook regelmatig buitenlandse belangstelling voor hem. Maher zou ook gekoppeld zijn aan FC Twente.

Villarreal ziet topschutter naar China gaan

Villarreal moet volgens veel Spaanse media afscheid nemen van Cédric Bakambu. Het Chinese Beijing Guoan heeft maar liefst 40 miljoen euro voor de Franse aanvaller over. Villarreal wilde Bakambu eigenlijk helemaal niet laten gaan. De club heeft echter geen antwoord op het Chinese transfergeweld. Bakambu beschikt namelijk over een contract waarin staat vermeld dat hij voor 40 miljoen euro tussentijds mag vertrekken. Hij scoorde dit seizoen al negen keer in LaLiga en driemaal in de Europa League.

Volledig scherm Cédric Bakambu. © Getty Images

Tagliafico bijna in Amsterdam

Ajax hoopt snel de transfer van Nicolás Tagliafico af te ronden. De 25-jarige linksback uit Argentinië wordt deze week al in Amsterdam verwacht voor een medische keuring. De bedoeling is dat hij daarna zijn handtekening zet onder een meerjarig contract.

Volledig scherm © EPA Ajax zou de linksback van Independiente volgens een woordvoerder komende maandag graag meenemen naar een trainingskamp in Portugal. Tagliafico heeft echter nog geen werkvergunning. Ajax was al langer op zoek naar een linksback. De geblesseerde Daley Sinkgraven is voorlopig niet inzetbaar en de linksbenige verdedigers Nick Viergever en Maximilian Wöber misten eveneens de laatste duels voor de winterstop. Daardoor moest de club uit Amsterdam weer een beroep doen op Mitchell Dijks, die eigenlijk al was afgeschreven.



Ajax is er nog niet in geslaagd Alfred Schreuder als assistent-trainer aan de technische staf toe te voegen. De beoogde rechterhand van de nieuwe hoofdtrainer Erik ten Hag mag pas vertrekken bij 1899 Hoffenheim als die club een opvolger voor hem heeft gevonden. Ajax nam vlak voor de winterstop afscheid van Marcel Keizer, Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp. Aron Winter is nog wel assistent-trainer bij het eerste elftal.

El Hasnaoui nieuw bij FC Eindhoven

Abdel Malek El Hasnaoui (23) is de nieuwste aanwinst van FC Eindhoven. De middenvelder komt over van Jong AZ, waar hij op amateurbasis speelde. El Hasnaoui stond in het verleden te boek als groot talent. Als speler van Jong Ajax raakte hij in 2014 zwaar geblesseerd, waarna een heupoperatie volgde. Bij PEC Zwolle maakte El Hasnaoui in seizoen 2015-2016 minuten in de eredivisie, maar opnieuw speelde zijn heup hem parten en medio 2016 kwam hij zonder club te zitten.

Volledig scherm Abdel El Hasnaoui (rechts) in 2016 in actie namens PEC Zwolle tegen FC Utrecht. Links Bart Ramselaar. © Pro Shots

De terugkeer van El Hamdaoui

Mounir El Hamdaoui keert mogelijk terug in de eredivisie. De 33-jarige aanvaller, die eerder voor onder meer AZ en Ajax uitkwam, traint vanaf woensdag een aantal dagen mee met Jong FC Twente. Na die periode wordt bepaald of er een toekomst voor El Hamdaoui bij Twente is.

In oktober trainde El Hamdaoui al een tijd mee bij AZ, na zijn vertrek bij Al-Taawoun uit Saudi-Arabië. De Marokkaan beleefde tussen 2007 en 2010 de beste periode uit zijn carrière in Alkmaar. El Hamdaoui leidde AZ in het seizoen 2008-2009 met 23 doelpunten naar de landstitel. Hij werd toen ook gekozen tot speler van het jaar in de eredivisie. De aanvaller stapte in 2010 over naar Ajax, waar hij al snel botste met trainer Frank de Boer.

Volledig scherm Mounir El Hamdaoui © ProShots Via Fiorentina en Málaga keerde El Hamdaoui in 2015 terug bij AZ. Eerst om op het trainingsveld zijn conditie op peil te houden, maar het leverde hem al snel een contract op. Een paar maanden later vertrok El Hamdaoui al weer naar een club in Qatar en later naar Saudi-Arabië.

Romero wil weg bij United

Volledig scherm Sergio Romero. © Getty Images Om zijn positie onder de lat bij Argentinië met het oog op het WK in Rusland niet in gevaar te brengen, heeft Sergio Romero gevraagd deze maand te mogen vertrekken bij ManUnited. De oud-doelman van AZ, op Old Trafford tweede keus achter de onbetwiste nummer één David De Gea, heeft van bondscoach Jorge Sampaoli te horen gekregen dat hij in Rusland alleen aan de slag wil met spelers die geregeld speeltijd krijgen. Romero, die bij United alleen mag opdraven in het bekertoernooi, voelt bij de Albicelestes de hete adem in zijn nek van Geronimo Rulli van het Spaanse Real Sociedad en Agustin Marchesin van het Mexicaanse Club América.

David Luiz blijft gewoon op Stamford Bridge

Antonio Conte verwacht niet dat David Luiz Chelsea deze maand gaat verlaten. De Italiaanse manager is zelfs zeer te spreken over de Braziliaanse verdediger die deze dagen wordt gelinkt aan Arsenal. Luiz heeft op Stamford Bridge een bijrol onder Conte, die hem echter niet afschrijft. ,,Ik ben zelfs zeer gelukkig met David'', zo zei hij tegen Sky Sports in de aanloop naar de Premier League-kraker van vanavond tegen... Arsenal. ,,Luiz gaat deze winter helemaal nergens heen.''



Manager Arsène Wenger verwees de eventuele komst van David Luiz naar het Emirates gisteren al naar het rijk der fabelen.

Volledig scherm David Luiz op de bank van Chelsea. © Action Images via Reuters

United houdt vast aan Matteo Darmian