TT: 'Van Persie er nog niet uit met Fener', Ajax strikt millenniumkid

Ligeon tekent bij PEC

Ruben Ligeon heeft zijn proefperiode bij PEC Zwolle met succes doorstaan: de 25-jarige verdediger heeft in de Overijsselse hoofdstad een contract voor tweeëneenhalf jaar getekend.



Ligeon, die eerder uitkwam voor Ajax, NAC Breda, Willem II, FC Utrecht en het Slowaakse Slovan Bratislava, was in de winterstop al mee op trainingskamp naar Mijas (Spanje). Ook maakte hij minuten in de gewonnen oefenwedstrijd tegen SportFreunde Lotte (5-1).



,,Dit was natuurlijk het doel van mijn stageperiode", reageert Ligeon op het nieuws. ,,Vanaf het eerste moment voel ik me erg prettig bij PEC Zwolle. Ik ben goed opgevangen en zowel de staf als spelers gaven mij tijdens het trainingskamp het gevoel dat ik er echt bij hoor."

Van Persie er nog niet uit met Fener

Als het aan Feyenoord ligt, komt verloren zoon Robin van Persie de selectie versterken. Directeur Jan de Jong zegt dat de Rotterdammers eruit zijn met de 34-jarige aanvaller. Van Persie moet alleen nog een en ander afhandelen met Fenerbahçe.

Ajax haalt millenniumkid

Ajax heeft de achttienjarige aanvaller Nicolas Kühn vastgelegd. De Duitse jeugdinternational is afkomstig van RB Leipzig. Hij heeft bij de Amsterdamse club een contract tot medio 2021 ondertekend. Kühn zal vooralsnog aansluiten bij de selectie van Jong Ajax.



Kühn wordt ook wel de 'millenniumkid' genoemd. De reden daarvoor is zijn geboortedatum: 1 januari 2000.

Pinto naar Fortuna

Fortuna Sittard heeft zich opnieuw versterkt in de jacht op het kampioenschap in de Jupiler League en promotie naar de eredivisie. De trotse koploper presenteerde vandaag de Portugese jeugdinternational Michael Pinto. De 24-jarige linksback, geboren in Luxemburg, verbond zich voor 2,5 jaar aan de club uit Sittard.



Pinto genoot een deel van zijn opleiding bij Sporting Portugal. Bij de topclub uit Lissabon wist hij echter niet door te breken in het eerste elftal. De jeugdinternational treft bij Fortuna Sittard drie landgenoten: doelman Miguel Santos en de trefzekere aanvallers Lisandro Semedo en André Vidigal. ,,Ik weet zeker dat we met 'Mica' weer een speler in huis halen die de fans in vervoering zal brengen'', zegt voorzitter Isitan Gün.



De ploeg van trainer Sunday Oliseh veroverde afgelopen week de tweede periodetitel en gaat op kop in de Jupiler League.

Mkhitaryan frustreert transfer Sánchez

Volledig scherm Henrikh Mkhitaryan in actie voor Manchester United in de FA Cup © Getty Images De sleutel bij de transfer van Alexis Sánchez ligt bij Henrikh Mkhitaryan. De Armeense spelmaker is door Manchester United ingezet als 'ruilmiddel' met Arsenal. Mkhitaryan staat echter niet te springen om naar Londen te verhuizen.



Volgens de BBC heeft Manchester United al een persoonlijk akkoord met Sánchez over diens komst naar Old Trafford. De Chileense aanvaller weigert zijn aflopende contract te verlengen bij Arsenal, dat Sánchez daarom in deze transferperiode van de hand moet doen als het wil voorkomen dat hij komende zomer gratis vertrekt. Lang leek Manchester City de nieuwe bestemming van Sánchez te worden, maar de 29-jarige Chileen heeft naar verluidt gekozen voor die andere topclub uit Manchester.



Het doorgaan van de transfer hangt echter af van de medewerking van Mkhitaryan. De bijna 29-jarige middenvelder is niet altijd verzekerd van een basisplaats onder trainer José Mourinho. De Armeniër beschikt echter wel over een lucratief contract, dat doorloopt tot de zomer van 2020. ,,Manchester United gaat Sánchez niet kopen als Henrikh niet naar Arsenal gaat'', zei zijn zaakwaarnemer Mino Raiola in The Times. ,,Hij heeft de sleutel in handen."

Cillessen voelt niets voor vertrek bij Barcelona

Jasper Cillessen voelt zich prima op zijn plek bij FC Barcelona. De Nederlandse keeper mag bij één van de beste clubs ter wereld opdraven in het bekertoernooi en kan daar voorlopig wel mee leven. ,,Ik hoef niet weg bij de club. Ik wil prijzen winnen", vertelt hij tegen de Spaanse krant Sport. ,,Natuurlijk wil ik ook meer spelen, maar dat is de keuze van de trainer. Ik vind het heerlijk om in de Copa te keepen. In Spanje zijn bekerwedstrijden altijd dubbele confrontaties. Natuurlijk wil ik ook in La Liga en de Champions League keepen, maar met Marc-André Ter Stegen hebben we bij Barcelona een keeper die in de top-3 van de wereld hoort." De 38-voudig international van Oranje tekende in de zomer van 2016 een contract voor vijf jaar bij de Catalaanse club.

ADO en Benfica praten over Ebuehi

ADO Den Haag bevestigt dat er gesproken wordt met Benfica over een mogelijke transfer van verdediger Tyronne Ebuehi. De 22-jarige Haarlemmer heeft een aflopend contract bij de nummer zeven van de eredivisie, waardoor ADO bij een overgang in de winterstop nog een vergoeding voor hem kan vragen. De club doet voorlopig geen inhoudelijke mededelingen over de gesprekken met de Portugese topclub. Ebuehi komt als international van Nigeria, het land waar zijn vader vandaan komt, komende zomer mogelijk in actie op het WK in Rusland.

Mourinho niet zeker van komst Sanchez naar United

Volledig scherm Jose Mourinho tijdens de wedstrijd van maandag tegen Stoke City (3-0). © AFP José Mourinho weet nog niet of hij binnenkort Alexis Sanchez op Old Trafford kan verwelkomen. ,,Ik heb er vertrouwen in en ook weer niet", vertelde de coach van Manchester United maandagavond na de 3-0 zege op Stoke City. ,,Wie weet blijft hij wel bij Arsenal, maar als hij vertrekt maken we zeker een kans. Al staat een speler met zijn kwaliteiten ongetwijfeld ook in de belangstelling van andere grote clubs." De strijd om de handtekening van de 29-jarige Chileen, die bij Arsenal een aflopend contract heeft, lijkt vooral tussen Manchester United en Chelsea te gaan. Sanchez zat zondag al niet meer in de selectie van Arsenal voor de wedstrijd tegen Bournemouth.

Hekkensluiter Swansea aast op Gameiro en Gaitan

Swansea City wil de aanval flink versterken om degradatie uit de Premier League te voorkomen. De huidige hekkensluiter van Engeland heeft bij Atlético Madrid aangeklopt voor Kevin Gameiro en Nicolas Gaitan, meldt Wales Online. De Franse spits en de Argentijnse buitenspeler krijgen bij hun Spaanse club weinig speeltijd en zien met het oog op het naderende WK een overstap mogelijk wel zitten. Bij Swansea, waar onlangs de Portugees Carlos Carvalhal werd aangesteld als nieuwe trainer, zitten met Leroy Fer, Luciano Narsingh en Mike van der Hoorn drie Nederlanders in de selectie.