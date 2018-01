TT: Vietto mag vertrekken bij Atlético, Savastano eert Nouri

De uitblinker van Vitesse in de eerste maanden van het voetbalseizoen 2017-2018 heet Milot Rashica. De Kosovaar staat bij tal van clubs in de belangstelling. Newcastle United heeft zich in de lange rij gegadigden gevoegd met Napoli, AC Milan en Udinese in Italië en VfB Stuttgart, Freiburg en Hannover 96 in Duitsland.



,,Maar niemand heeft zich tot dusver voor Milot gemeld”, stelt technisch directeur Marc van Hintum desgevraagd. ,,Het beste voor hem is een volledig jaar bij Vitesse en dan die toptransfer maken. Dat beleid stonden we in de zomer al voor en dat is niet veranderd.”



Van Hintum houdt uiteraard een slag om de arm. Komt een club in de winter met een droombod, denk aan meer dan tien miljoen euro, dan verandert alles. In het geval van de Kosovaar heeft Vitesse een sterke onderhandelingspositie vanwege het doorlopende contract tot juli 2020.