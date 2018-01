TT: Wildschut naar Cardiff, City haalt huurling terug uit Enschede

Eden Hazard zal Chelsea niet verlaten. Dat zei de Belgische voetballer tenminste toen hij gisteren een fan ontmoette tijdens het bekijken van de NBA-wedstrijd tussen de Boston Celtics en de Philadelphia 76'ers. De wedstrijd werd in Londen gespeeld. Dat gebeurde in het teken van de NBA Global Games, dat het Amerikaanse miljoenenproject marketingtechnisch ook in Europa verder moet uitbouwen. ,,Niet vertrekken bij Chelsea'', riep een fan in het stadion richting Hazard. ,,Nooit'', was het razendsnelle antwoord van de Rode Duivel.



Even later stond Hazard ook nog een journalist van Mirror te woord. ,,Ik zal een nieuw contract tekenen bij Chelsea. Eerst moet Courtois tekenen en dan ik'', zei hij over zijn landgenoot, die het doel bij Chelsea verdedigt.