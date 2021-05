TTT-softballer Hassink opgeroepen voor Nederlands team

Nederlands succes in Thüringen: Wiebes wint slotrit, Brand wint de ronde

14:27 Lucinda Brand heeft de Ronde van Thüringen gewonnen. De leidende positie van de Rotterdamse van Trek-Segafredo kwam in de zesde en laatste etappe niet meer in gevaar. De slotrit, met start en finish in Gotha, werd gewonnen door een andere Nederlandse, Lorena Wiebes. Zij was na 97 kilometer de snelste in de sprint.