Tubbergenaar Bruggink ziet ploeggenoot Hoogeveen NK op Weissensee winnen

Solo kwam Hoogeveen over de streep. Na in 2015 als een de Aart Koopmans Memorial op de Weissensee te hebben gewonnen, was dit zijn grootste zege ooit. De vreugde in de bescheiden marathonformatie Bouwselect werd nog groter toen Bruggink, de uittredend kampioen, als derde over de streep kwam. Alleen Gary Hekman, de man in bloedvorm deze winter, wist de schaatser uit Tubbergen voor te blijven. „Het pak blijft in de ploeg”, jubelde Bruggink, die Hoogeveen in de armen vloog.