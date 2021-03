Tubbergse springruiter Schröder toch eerder weg uit Spanje na afgelasten wedstrijd vanwege paardenvirus

Schröder liet op donderdag nog weten zich helemaal veilig te voelen op het concours in zuidelijk Spanje, ondanks de uitbraak van het gevreesde virus eerder in Valencia. Behalve de ruime afstand tussen de twee evenementen, was de organisatie in Vejer de la Frontera goed voor elkaar en stonden de paarden veilig in de stallen. „Dit terrein is helemaal afgesloten. De paarden die hier zijn, staan hier allemaal al enkele weken. En sinds de uitbraak van het rhinovirus in Valencia komt er geen enkel nieuw paard binnen”, aldus Schröder op donderdag tegenover deze krant.

Immense terrein

De wedstrijden van de Sunshine Tour zouden nog duren tot en met 28 maart. Schröder, aanwezig met zeven paarden in Spanje, zou die tijd op het immense terrein blijven en pas terug naar Nederland reizen met de paarden als de situatie veilig zou zijn.

De organisatie van het concours in Vejer de la Frontera heeft besloten dat de 27ste editie eerder zal eindigen, namelijk aanstaande zondag. Deze beslissing is genomen nadat een paard neurologische symptomen heeft vertoond die vergelijkbaar zijn met het rhinovirus. Ondanks dat het paard een negatief resultaat voor het virus had gegeven, meldt de organisatie. Volgens HorseSport.com staat het paard sinds 26 februari geïsoleerd op meer dan twee kilomeer afstand van het wedstrijdterrein. Na diverse testen, die de alarmbellen niet deden rinkelen, vertoonde het paard donderdag voor het eerst de neurologische symptomen die horen bij het gevreesde rhinovirus.

Onduidelijk is nog wanneer en hoe Schröder en zijn paarden vertrekken uit Spanje. De Tubbergse springruiter verblijft al vier weken op het concours in Vejer de la Frontera, waar voor de ruiters en paarden een bubbel is gecreëerd.

Coronavirus

Als gevolg van de uitbraak van het virus op het concours in Valencia besloot de overkoepelende FEI alle internationale wedstrijden in Europa tot eind maart af te gelasten, waaronder de Dutch Masters in Den Bosch. In Nederland zijn vanwege de maatregelen tegen het coronavirus wedstrijden sinds 13 oktober al niet toegestaan.

Uitzondering verbod

In het verbod maakte de FEI een uitzondering voor de springtours in Spanje (Vejer de la Frontera), Portugal (Vilamoura) en Italië (San Giovanni in Marignano en Gorla Minore) om te voorkomen dat grote aantallen paarden door Europa zouden gaan bewegen. In Vejer en Vilamoura zijn nog Nederlandse springruiters.