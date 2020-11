Tuchel verwacht topprestatie Mbappé en Neymar: ‘We hebben doelpunten nodig’

Eerste zege voor Rus Medvedev verslaat na Djokovic en Nadal ook Thiem en wint ATP Finals

12:40 Daniil Medvedev heeft voor het eerst in zijn loopbaan de ATP Finals gewonnen. De 24-jarige Rus was in Londen in de finale van het eindejaarstoernooi Dominic Thiem uit Oostenrijk met 4-6, 7-6 (2), 6-4 de baas.