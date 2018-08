Tüchel zingt op persconferentie, Davids bij 'Juve-reünie'

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Tüchel maakt zich populair bij PSG

Thomas Tüchel maakt zich snel geliefd bij de fans van zijn nieuwe club Paris-Saint Germain. Na eerst met groot machtsvertoon de Franse Super Cup binnen te halen, deed hij er bij de persconferentie nog een schepje bovenop. Op verzoek zette hij 'Happy' van Pharrell Williams in, waardoor hij de lachers op zijn hand kreeg.

Makaay blikt terug

Op de dag dat zijn club Feyenoord in de Johan Cruijff Schaal speelt tegen PSV, blikt de oud-topspits nog even terug. Om precies te zijn naar zijn bij Bayern München. Want op deze dag 15 jaar geleden tekende Makaay bij de Duitse Rekordmeister. En wat was dat een succes...!

Juventus-helden bij elkaar

Edgar Davids was in Atlanta en kwam daar een paar helden tegen. Althans, zeker voor fans van Juventus. De ex-international post een foto waarop Pavel Nedved, Davide Trezeguet en Mauro Camoranesi gebroederlijk naast Davids zitten. Dit is een goed stel, zou iemand kunnen zeggen.

(Legends)Squad 11.8k Likes, 180 Comments - Edgar Davids (@edgardavidsofficial) on Instagram: "(Legends)Squad"

Buffon blijft tellen

Gianluigi Buffon verruilde deze zomer 'zijn' club Juventus voor Paris Saint-Germain. Na ongeveer een maand in Franse dienst heeft hij zijn eerste prijs al binnen. Op Instagram stuurt de keeper een elftalfoto van zijn team de wijde wereld in met de tekst: 23 and counting. Gezien de suprematie van 'Paris' lijken er nog wel wat prijzen bij te kunnen komen.

23🏆 and counting... #TDC2018 12.3k Likes, 104 Comments - Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) on Instagram: "23🏆 and counting... #TDC2018"

Jonkies Froome en Thomas

Chris Froome en Geraint Thomas kennen elkaar al lang. Het duo reed tien jaar geleden ook al samen bij Team Barloworld. De overwinningen werden toentertijd behaald in kleinere wedstrijden. Zo won Froome in 2009 een etappe in de Ronde van de Kaap. Thomas was in die periode vooral actief op de piste.

Thomas weer aan het feest

Een Tourwinnaar verdient een feestje, moet Geraint Thomas vast gedacht hebben. Tussen de criteriums door heeft de Welshman nog voldoende tijd om te ontspannen, zo lijkt het.

Day 6 👍🙄 Een foto die is geplaatst door null (@geraintthomas86) op 3 Aug 2018 om 19:03 PDT

Hole-in-one voor Kane?

Ook Harry Kane geniet nog even van zijn vakantie. De Engelsman slaat een balletje op de golfbaan en heeft de techniek zo te zien al aardig onder de knie.

Longest drive 👌🚀⛳🏌️‍♂️ #Golf #Driver Een foto die is geplaatst door null (@harrykane) op 3 Aug 2018 om 5:33 PDT

Daar is 'ie weer!

Gisterenavond werd in New York de rentree van Conor McGregor aangekondigd. De Ierse kooivechter neemt het op 6 oktober op tegen huidig UFC-lichtgewichtskampioen Khabib Nurmagomedov. The Notorious hintte al enkele dagen op zijn terugkeer, zo ook gisteren weer met onderstaand filmpje.

Een foto die is geplaatst door Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) op 3 Aug 2018 om 13:06 PDT

Agassi geniet van jacht

Voor zij die zich afvragen hoe het met André Agassi gaat: de voormalige toptennisser lijkt zich prima te vermaken. Een paar kilootjes zwaarder, maar dat mag de pret niet drukken. De Amerikaan vertoeft momenteel met zijn vrouw op een jacht van honderd meter lang.