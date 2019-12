Tukker Erik ten Hag genomineerd voor titel ‘Sportcoach van het Jaar’

sportgalaENSCHEDE – Ajax-trainer Erik ten Hag is een van de kanshebbers voor de titel ‘Sportcoach van het Jaar’. De oefenmeester uit Haaksbergen neemt het in de verkiezing van NOC*NSF op tegen Sarina Wiegman (Nederlands vrouwenvoetbalelftal) en Hugo Haak (bondscoach baansprinters).

Ten Hag heeft zijn uitverkiezing te danken aan de prima prestaties met Ajax. De oefenmeester leidde de Amsterdammers afgelopen seizoen naar het landskampioenschap, maar nog meer tot de verbeelding sprak de plek in de halve finale van de Champions League, waarin Ajax tegen Tottenham Hotspur speelde. Pas in de blessuretijd zag de Tukker het ticket voor de eindstrijd van het miljoenenbal aan Ajax’ neus voorbijgaan.

De Amsterdammers en Ten Hag gooien ook dit seizoen hoge ogen in de Champions League en zijn met nog één wedstrijd te spelen koploper in groep H. In de eredivisie lijkt Ajax bovendien op jacht naar titelprolongatie. Het team van Ten Hag gaat onbedreigd aan de leiding. Zondag wonnen de Amsterdammers nog met 5-2 van FC Twente. (Bekijk de samenvatting!)

Wiegman en Haak

Ten Hag neemt het in de verkiezing op tegen Sarina Wiegman, die de Oranjevrouwen voor het eerst in de historie leidde naar een plek in de WK-finale. Daarin bleek Verenigde Staten te sterk. De andere opponent van Ten Hag is Hugo Haak. Zijn baanwielrenners waren afgelopen jaar zeer succesvol met maar liefst achttien medailles, waaronder diverse wereldtitels.

De Sportcoach van het Jaar wordt woensdag 18 december gekozen in de AFAS Live in Amsterdam. Alle sporters die die avond in de zaal aanwezig zijn mogen hun stem uitbrengen op de genomineerden. Naast de Sportcoach van het Jaar worden ook de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Paralympisch Sporter van het Jaar bekendgemaakt. De genomineerden voor die titels zijn hieronder te vinden:

Genomineerden Sportman van het Jaar:

- Virgil van Dijk, voetbal

- Mathieu van der Poel, wielrennen

- Max Verstappen, Formule 1



Genomineerden Sportvrouw van het Jaar:

- Sifan Hassan, atletiek

- Suzanne Schulting, shorttrack

- Annemiek van Vleuten, wielrennen