Tukker Mart Bruggink verdedigt titel op nieuwjaarsdag tijdens NK marathonschaatsen in Enschede

Hij was eerder dit jaar dé verrassing van het Open Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op de Weissensee. De eerste grote zege ooit van Mart Bruggink in acht jaar op het hoogste niveau, leverde de toen 30-jarige Tubbergenaar de nationale titel op natuurijs op. Op 1 januari wordt op het kunstijs van IJsbaan Twente in Enschede het NK verreden. In de aanloop naar het kampioenschap reageert Bruggink (beennummer 65) op een aantal stellingen.

De Nederlandse titel op de Weissensee is het mooiste dat me ooit is overkomen

„Sportief gezien zeker. Schaatsen is geweldig, ik ben bevoorrecht dat ik dat op hoog niveau mag doen, maar er gebeuren veel meer mooie dingen in het leven. Ik heb twee kinderen: Féline van twee en Hubert is vier maanden. Als je topsport wil bedrijven, dan moet dat heel belangrijk voor je zijn. Maar je moet ook goed kunnen relativeren.”

Dankzij die zege tel ik nu echt mee in het marathonpeloton

„Vind ik niet. Mijn naam staat al jaren bij de schaatsploegen op het lijstje van rijders die ze in de gaten moeten houden op natuurijs. Dat is al vanaf mijn tweede plaats op de Alternatieve Elfstedentocht (200 kilometer) in 2011, tijdens mijn eerste jaar op de Weissensee. Ik heb geen titel nodig als bevestiging dat ik mee doe. Er zijn mensen die zeggen dat ik op het NK geluk heb gehad, maar twee weken later stond ik in Zweden ook op het podium. In mijn kampioenspak. De geluksfactor is in zekere zin aanwezig, maar je moet het zelf nog wel kunnen en doen. Ik ben geen eendagsvlieg. Als je al tien jaar op dit niveau meedoet, dan kun je best wel schaatsen hoor.”

De titel op natuurijs is mooier dan een titel op kunstijs

„Volmondig ja. Zelfs in Enschede. Voor mij is marathonschaatsen iets wat op natuurijs plaats hoort te vinden. Het liefst in eigen land met een NK. Dat is na natuurlijk de Elfstedentocht de mooiste wedstrijd.”

De zege op de Weissensee heeft me een nieuw vet contract opgeleverd

„Haha, wat denk je zelf? Echt niet, er is helemaal niets veranderd. Van de ploeg (Bouwselect, red.) krijg ik een onkostenvergoeding voor de brandstof, ik rij tweemaal in de week naar Thialf voor een training met het team. Trainingskampen en de huur van de ijsuren worden betaald, maar that’s it. Ik ben zelf verantwoordelijk voor m’n schaatsen en schoenen, moet een eigen fiets kopen. De ploegen stonden na die zege zeker niet in de rij voor me, ik combineer de sport nog steeds met een fulltime baan bij Viro. Ik had wel gehoopt dat de titel meer op de ploeg zou uitstralen, want uiteindelijk is marathonschaatsen wel een teamsport. Wat dat betreft heeft het kampioenschap nog niet opgeleverd wat we gehoopt hadden. Mensen die het marathonschaatsen sponsoren, zijn over het algemeen liefhebbers.”

Marathonschaatsen is de meest onderschatte sport

„Ondergewaardeerd, dat zeker. Mensen hebben niet in de gaten dat wij één maand niet trainen en voor de rest iedere dag aan de bak moeten om op dit niveau mee te kunnen doen. De aandacht voor het marathonschaatsen staat niet in verhouding met de belangstelling voor het langebaan schaatsen. Terwijl je voor het echte spektakel bij het marathonschaatsen moeten zijn.”

Vergeet het Nieuwjaarsconcert en het schansspringen op de TV, maar ga op 1 januari naar IJsbaan Twente

„Zeker weten! Het NK is een mooi excuus als je niet bij je schoonfamilie wilt zitten. Er zal geschaatst worden met het mes tussen de tanden. Dat wil je niet missen.”

NK Marathonschaatsen De strijd om de Nederlandse titel op kunstijs wordt in 2020 verreden in Enschede. Op het programma van het NK staan vier wedstrijden. De eerste is om 13.00 uur met de masters. Daarna zijn de neo-senioren aan de beurt (14.14 uur). De vrouwen beginnen om 16.00 uur aan hun race over honderd ronden. Het klapstuk van het NK is de strijd om de titel bij de mannen, liefst 150 ronden. Het startschot klinkt om 17.30 uur.