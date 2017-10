Tukker Telgenkamp minst geklopte doelman in eerste divisie

Zeven tegengoals in negen wedstrijden en nog geen wedstrijd verloren. Een mooie vierde plek is het resultaat. De seizoensstart van FC Emmen is er een om over naar huis te schrijven. "We hebben een mooi team", vertelt Telgenkamp dan ook. "Vorig seizoen ging het ook goed, destijds hadden we samen met Jong PSV en kampioen VVV de minste tegengoals."

Belangrijk

De Wierdenaar vertrok in 2015 van Heracles Almelo naar Drenthe. Is hij sindsdien een betere doelman is geworden? ,,Lastig te zeggen, omdat de Jupiler League en de eredivisie niet goed te vergelijken zijn. Ik ben wel stabieler geworden." Sinds dit seizoen is hij dan ook aanvoerder. ,,Ik ben belangrijk geworden, dat geeft vertrouwen."

Eredivisie