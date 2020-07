Tukker Viscaal net buiten de punten in voorprogramma Verstappen

De wedstrijd op het circuit in Oostenrijk is de eerste nadat de coronacrisis het hele programma in de war had geschopt. Viscaal leek zondagmorgen in de tweede race van het weekend op weg naar zijn eerste punten van het seizoen toen een incident roet in het eten gooide. Viscaal, die lange redelijk safe was op plek 9, kreeg net als een het hele veld te maken met de safety-car. Daardoor kwam alles met nog twee ronden te rijden weer bij elkaar. Viscaal verloor in die laatste twee ronden zijn plek in de top 10. De andere Nederlander Richard Verschoor werd knap tweede