Tukkers van FC Emmen schakelen NEC uit en houden eredivisiedroom levend

Door de 4-0 overwinning in eigen huis begon Emmen met een mooie marge aan het returnduel in Nijmegen. De schrik sloeg er wel even in toen NEC-spits Anass Achahbar al na elf minuten tweemaal had gescoord. Even leek 'het wonder van Nijmegen' zich te gaan voltrekken, maar dat werd in de veertiende minuut in de kiem gesmoord toen de in Oldenzaal geboren Alexander Bannink aantekende voor de 2-1. Vanaf dat moment wist NEC dat het in totaal zes keer moest scoren. Dat lukte uiteindelijk niet, al kwam het nog akelig dichtbij. De ruststand bedroeg 4-1, maar daar bleef het bij.