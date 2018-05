Tukkers veroveren landstitel met Sliedrecht Sport

In het vierde onderlinge duel bij Alterno in Apeldoorn haalde de formatie van vertrekkend trainer Matt van Wezel het beslissende derde punt in de serie binnen: 0-3 (26-28, 19-25 en 19-25). De Alblasserwaardse ploeg voltooide daarmee een unieke trilogie: in één seizoen werden de Supercup, de beker en het landskampioenschap behaald

Smash

Na de thrillerachtige ontknoping van het derde duel afgelopen zaterdag, dat Sliedrecht Sport na een 2-0 achterstand in sets alsnog had gewonnen in een vijfsetter, ging de spanning aanvankelijk ook door in de eerste set van de vierde confrontatie. Sliedrecht Sport pakte had een prima start (3-9), het tweede deel van de set was voor Alterno: via 20-16 werd het 22-19, maar vervolgens stond de titelhouder op en bij 23-24 was het eerste setpoint voor de Sliedrechtse vrouwen. Het vierde setpoint bleek uiteindelijk het goede voor de bezoekers, die via een onretourneerbare smash van Lea van Rooijen de set binnenhaalden: 26-28.