Turkije klopt machteloos Frankrijk dat niet één keer op doel schiet

Na de WK-winst in 2018 verloor Les Bleus slechts één keer: op 16 november was Oranje in de Kuip te sterk (2-0) in het duel voor de Nations League. De formatie van Didier Deschamps ging vanavond met dezelfde cijfers onderuit. De wijze waarop was ontluisterend.



In Konya keek een zeer matig Frankrijk halverwege tegen een achterstand aan door treffers van Kaan Ayhan en Roma-talent Cengiz Ünder. Het was niet onverdiend. Turkije had na rust de score zelfs kunnen uitbreidden. Want hoewel de Fransen over de hele wedstrijd gezien meer balbezit hadden, oogde de ploeg inspiratieloos. Dat bleek ook wel uit de statistieken: Frankrijk was niet bij machte om zelfs maar één schot (!) op doel te lossen. En dat terwijl vedettes als Paul Pogba, Kylian Mbappé en Antoine Griezmann allen van de partij waren.



Door de nederlaag zakt Frankrijk naar de tweede plaats in poule H met zes punten uit drie duels, net zoveel als nummer drie IJsland. Turkije won alle drie zijn poulewedstrijden.