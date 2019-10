Turkse voetbalbond niet blij met keuze Serdar voor Duitsland

,,Ik was bij zijn vader en bij enkele duels van Schalke, alleen voor Suat. We respecteren zijn beslissing, maar hadden het graag eerder gehoord", zei de Turkse bondscoach Senol Günes, die met zijn ploeg EK-kwalificatieduels speelt tegen Albanië en Frankrijk.



Serdar vervangt in de selectie van Löw middenvelder Toni Kroos die zich geblesseerd afmeldde. Volgens Günes heeft Serdar, die geboren is in het Duitse Bingen am Rhein, de Turkse bond te lang in onzekerheid gelaten. ,,Er werd steeds gezegd dat Serdar niet voor Duitsland zou kiezen", aldus de teleurgestelde Günes.