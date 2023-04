Turnster Wevers wil terugkeer extra glans geven in balkfinale: genieten én keihard knokken voor medaille

Nederland­se tennis­sters kunnen opgelucht adem halen na nederlaag tegen Hongarije en fout computer

De Nederlandse tennissters hebben in de Billie Jean King Cup naast directe promotie gegrepen. De ploeg van captain Elise Tamaëla verloor in Antalya de laatste groepswedstrijd met 3-0 van Hongarije en werd daardoor tweede in de poule. De tennissters kunnen zaterdag in de play-offs alsnog promotie bewerkstelligen.