Turpin opnieuw scheidsrechter bij Europees duel Ajax

Turpin was ook al arbiter in de thuiswedstrijd van Ajax tegen Bayern München in de groepsfase (3-3) in december. Hij trok toen rode kaarten voor Maximilian Wöber van Ajax en Thomas Müller van Bayern. De Fransman floot ook in augustus de play-off tegen Dinamo Kiev. Ajax won toen met 3-1.



Turpin floot in 2015 ook de veelbesproken Europa League-wedstrijd in de Kuip tussen Feyenoord en AS Roma (1-2). Dat duel werd toen tijdelijk gestaakt omdat supporters van de thuisclub de arbitrage met voorwerpen bekogelden na een rode kaart van Mitchell te Vrede.