Twaalfvoudig winnaar Nadal simpel naar tweede ronde in Parijs

Nadal is de titelverdediger op het graveltoernooi in Parijs. De als tweede geplaatste Spanjaard liet eerder de US Open schieten vanwege het coronavirus en richtte zich helemaal op Roland Garros. Op het graveltoernooi van Rome strandde Nadal anderhalve week geleden verrassend in de kwartfinale. De Spanjaard won dat toernooi negen keer.