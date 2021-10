Twee ‘dezelfde’ spelers in één elftal: tweeling van UD Weeselo wil vaste waarde worden

Toeschouwers in de vierde klasse A zullen tegen UD Weerselo ongetwijfeld even vreemd opkijken als ze een centrale verdediger opeens op het middenveld een pass zien geven of in de spits een doelpunt zien maken. Hoe kan die jongen in luttele seconden tientallen meters verder op het veld staan? Maar die ene speler is niet één speler. Het zijn er twee. Thomas en Jurgen Harperink lijken als twee druppels water op elkaar. De 21-jarige tweeling speelt in de hoofdmacht van UD Weerselo. Soms staan ze vlakbij elkaar, centraal in de achterhoede. Maar vaker staan ze op een andere positie. Jurgen krijgt van trainer Arno Knapen ook wel eens te horen dat hij op het middenveld begint. Bovendien wordt hij soms als spits geposteerd.