Twee mannen schuldig bevonden aan overval Mark Cavendish: lange gevangenisstraffen geëist

Met video Vertederen­de beelden: Wout van Aert hangt medaille om nek van huilend zoontje

Wout van Aert moest zondagmiddag bij het WK veldrijden in Hoogerheide zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel. De tweede plaats was niet alleen een teleurstelling voor de Belgische renner zelf, maar ook voor zijn zoontje Georges. Het ventje barstte in tranen uit toen hij zag dat vader Wout werd afgetroefd in de sprint.

6 februari