Tweede editie Laver Cup volgend jaar in Chicago

De Laver Cup is bedacht door het management van Federer en is een afgeleide van de Ryder Cup in het golf, waar een Europees team het opneemt tegen Amerikaanse golfers. Over drie dagen werden elke dag vier wedstrijden gespeeld, drie enkelspelen en een dubbelspel. Op de vrijdag kreeg de winnaar een punt per zege, op zaterdag twee punten en zondags werden drie punten per overwinning bijgeschreven. Van de 24 verdeelde punten gingen vijftien naar Team Europa, dat acht van de twaalf wedstrijden won.