Tweede stunt voor Haase in Parijs blijft uit, Del Potro te sterk

Del Potro was een gewaarschuwd man nadat Haase gisteren op het Parijse hardcourt de Duitser Zverev zo overtuigend opzij zette (3-6, 6-2, 6-2). Maar, zo wist Haase ook, er was nu wéér een stunt nodig om de kwartfinale van het ATP-toernooi te bereiken.



De Hagenaar was in de openingsset gelijkwaardig aan Del Potro. Hij liet zelfs wat hogeschooltennis zien met deze toverbal, al verraadden zijn excuses meteen dat dat niet zo bedoeld was. Bij een 4-4-stand verloor Haase op een cruciaal moment zijn vijfde servicegame, de eerste break van de partij. Hij wist nog knap terug te breken, maar toen Haase vervolgens weer zijn game inleverde kon Del Potro de set naar zich toetrekken: 5-7.



In de tweede set deed Haase wederom aardig mee, maar leverde hij zijn derde servicegame in. Omdat de Argentijn steady al zijn eigen games behield, kon hij uitlopen naar een uiterst degelijke zege op de Nederlandse nummer 43 van de wereld (4-6).



Met zijn uitschakeling in het Masterstoernooi van Parijs is het seizoen van Haase voorbij.