Tweede zege voor Hekman en Groenewoud

FC Twente verwacht een heel ander VVV

14:29 HENGELO - De laatste keer dat FC Twente en VVV elkaar in Venlo tegenkwamen hadden de Enschedeërs voor het eerst een nieuwe trainer op de bank: Marino Pusic in plaats van de ontslagen Gertjan Verbeek. Dat was anderhalf jaar geleden. Zondag, als beide teams opnieuw tegen over elkaar staan in De Koel, zijn de rollen omgedraaid.