Tweevoudig ritwinnaar Marianne Vos stapt af in Giro Donne, Juliette Labous wint zesde etappe

Marianne Vos is donderdag niet meer van start gegaan in de Giro Donne. Vos, die rijdt voor Jumbo-Visma, boekte woensdag nog haar tweede ritzege. „Ik ben blij met mijn twee overwinningen. Ik ga me nu opladen voor de volgende doelen”, liet ze via haar ploeg Jumbo-Visma weten.

Vos start normaal gesproken op 24 juli in de Tour de France voor vrouwen. De zesde etappe van de Giro Donne eindigt donderdag met de beklimming van de Passo del Maniva. Annemiek van Vleuten heeft de leiding in de rittenkoers die nog tot en met zondag duurt.

De Française Juliette Labous won de zesde etappe van de Giro Donne. De finish was op de Passo del Maniva, met bijna 1750 meter het hoogste punt van dit jaar. De renster van Team DSM bleef op de slotklim als enige voorop over van een omvangrijke kopgroep.

Ruim anderhalve minuut later finishte Annemiek van Vleuten (Movistar) als tweede, voor haar Spaanse rivale Mavi García. Labous was geen gevaar voor het klassement waarin Van Vleuten de leiding heeft voor García. Marianne Vos ging na twee ritzeges niet meer van start. Vrijdag volgt opnieuw het nodige klimwerk in een rit van Rovereto naar Aldeno. De Ronde van Italië voor vrouwen eindigt zondag.

Vroeg in de koers ging er een groep van zo’n vijftien rensters vandoor. Labous was de hoogst geklasseerde met een achterstand van een kleine 12 minuten op Van Vleuten. Richting de slotklim was de Noorse Amalie Lutro de eerste aanvaller. Aan de voet bedroeg haar voorsprong op haar vroegere medevluchters ruim een halve minuut. De groep met Van Vleuten kwam steeds dichterbij en volgde inmiddels op zo’n 3 minuten.

Lutro was al weg vooraan, toen Labous de noodzaak van een aanval inzag. “Ik zag dat onze voorsprong snel kleiner werd en had het idee dat ik de sterkste was. Daarom ben ik er alleen vandoor gegaan”, vertelde de 23-jarige renster, die al jaren rijdt voor DSM, voorheen Sunweb. Eerder dit jaar won ze al de Ronde van Burgos.

Achter haar had Van Vleuten 3 kilometer onder de top het tempo opgevoerd. Slechts een select gezelschap kon de rozetruidrager volgen. Achter Labous, die niet meer bij te halen was, versnelde Van Vleuten kort voor de streep nog een keer. García haakte aan, net als de Italiaanse Marta Cavalli, de nummer 3 in het klassement.

Van Vleuten, die 31 seconden voorsprong heeft op haar naaste belager, mocht op het podium voor de 20e keer de roze trui aantrekken. Daarmee is ze nu alleen recordhouder, voor Vos die negentien keer als leider op het podium stond.

