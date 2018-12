Twente in beeld voor EK springen en eventing

Zowel Rob Maathuis als Robert Zandstra, de voorzitters van de twee Twentse hippische evenementen, vinden het nog te prematuur om nu al over de organisatie van het EK te spreken. De kandidatuur, deze week uitgelekt, is volgens beiden nu niet meer dan een formaliteit. Geïnteresseerden voor de organisatie van de EK’s van 2021 en 2023 moesten voor het verstrijken van de deadline hun kandidatuur bekend maken bij de internationale paardensportbond. „Wij zouden graag het EK willen organiseren, maar gaan het komende half jaar onderzoeken of er in de regio voldoende draagkracht is en of wij, CSI Twente en Military Boekelo, een goed en gedegen fundament zouden kunnen creeëren”, laat Maathuis desgevraagd weten.

Over hoe dat EK er op Twentse bodem uit gaat zien, daarover kan zijn collega Zandstra nog niets concreets zeggen. Het CSI Twente wordt doorgaans georganiseerd in juni in Geesteren, terwijl de military altijd in oktober in Boekelo wordt gehouden. „Een ding is wel zeker”, zegt Zandstra. „Het CSI organiseert volgend jaar een vijfsterrenconcours, voor de Nations Cup, en laat daarmee zien dat het ‘fit for the job’ is. Datzelfde geldt ook voor ons”, aldus de voorzitter van de eventingwedstrijd.