Twents duo naar WK para-cycling

Johan Reekers en Jennette Jansen doen volgende maand beiden mee aan het wereldkampioenschap para-cycling op de weg, dat in het Portugese Cascais wordt gehouden. De twee regionale coureurs zijn door bondscoach Eelke van der Wal opgenomen in ‘een sterke selectie’.

Johan Reekers (Enschede) en Jennette Jansen (Westerhaar-Vriezenveensewijk) zijn de twee ‘oldies’ in Oranje. Met zijn 63 jaar is Reekers de oudste van het stel, Jansen is tien jaar jonger.

Parijs 2024

oor het WK, dat van 9 tot en met 13 juni wordt gehouden, vindt het EK plaats in het Oostenrijkse Upper. Dat toernooi staat volgens de bondscoach voor een groot deel in het teken van opleiding, van jonge sporters die internationale ervaring op kunnen doen. „Je kunt zeggen dat we hier deels de Paralympische Spelen van Parijs (2024) al in ons hoofd hebben.”

Aantal wereldtitels

„Op het WK komen we met een sterke ploeg in actie. We hebben onlangs in de wereldbeker zodanig sterk gepresteerd dat we het medailleklassement wonnen. Die uitslag tezamen met de trainingsdata geven ons het vertrouwen dat we op het WK opnieuw tot sterke prestaties kunnen komen en een aantal wereldtitels kunnen veroveren. Dat zou voor onze sporters een mooie opsteker richting de Paralympische Spelen van Tokio zijn, ons hoofddoel van dit seizoen.”

Reekers en Jansen komen op het WK in actie op het onderdeel handbike. De selectie bestaat uit de volgende sporters: Jennette Jansen (WH4), Chantal Haenen (WH5), Mark Mekenkamp, Mischa Hielkema, Sidney Bito (MH3), Geert Schipper, Jetze Plat (MH4), Mitch Valize, Johan Reekers en Tim de Vries (MH5). Cycling: André Wijnhoud (MC2), Stijn Boersma (MC3), Daniel Abraham en Martin van de Pol (MC5). Tandem: Rick Veldkamp/Rick Flens, Tristan Bangma/Patrick Bos, Vincent ter Schure/Timo Fransen.