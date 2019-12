Twents onderonsje op NK afstanden in Thialf

De 500 meter is de eerste afstand van het NK afstanden in de Heerenveense schaatstempel. Op dag 1 van het driedaagse schaatsevenement openen de sprinters het bal.

Ter Mors

Na de 500 meter maken de vrouwen zich op voor de 1500 meter. De laatste rit is een duel tussen Antoinette de Jong en Ireen Wüst. De Enschedese Jorien ter Mors komt als andere grote favoriet in rit acht vanuit de binnenbaan in actie. Haar tegenstandster Reina Anema start in de buitenbaan. Een rit eerder is het de beurt aan Joy Beune. De Bornse neemt het op tegen Irene Schouten.