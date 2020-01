Twentse Dakargangers binnen met tijdsverlies

De drie Twentse deelnemers aan de Dakar Rally hebben de finish van de derde etappe gehaald. Wel leverde de rit over 427 kilometer in Saoedi-Arabië de rallyrijders de nodige extra tijd op.

Truckbestuurder Gert Huzink (Manderveen) van het Riwald Dakar Team kwam dinsdag als twintigste over de streep, met een achterstand van 1 uur, 15 minuten en 7 seconden op de Russische ritwinnaar Andrej Karginov. De stage met start en finish in Neom ging over een route van 427 kilometer vol bergen, ravijnen en zandvlaktes.

Dakar-veteraan

Bij de auto’s was er een - voorlopige - dertigste plaats voor Peter van Merksteijn. De Hengeloër moest bijna 55 minuten toegeven op Carlos Sainz. Voor de Spaanse Dakar-veteraan was het zijn 33ste dagsucces in de beruchte woestijnrally. Hij verdrong tevens de Argentijn Orlando Terranova van de eerste plaats in het algemeen klassement. De Qatarees Nasser Al-Attiyah, de eindwinnaar van vorig jaar, finishte als tweede op 3.31 minuten.

De Nederlander Bernhard ten Brinke kon zich niet mengen bij de toprijders. Hij reed naar de tiende plaats. Fernando Alonso, de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 die zijn debuut maakt in de Dakar Rally, herstelde zich van zijn miskleun in de tweede etappe. De Spanjaard eindigde als vijfde.

Mirjam Pol