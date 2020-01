Twentse Dakarrijders over de eindstreep

De Bornse motorrijdster Mirjam Pol, ook ditmaal weer de enige Nederlandse vrouw op een motor in Dakar, kwam binnen als 61ste op 38.28 minuten van de Chileense ritwinnaar Jose Ignacio Cornejo Florimo. Voor Pol was het haar achtste finish in de Dakar Rally. De Bornse heeft nu aan alle Dakars op drie verschillende continenten meegedaan en gefinisht: Afrika, Zuid-Amerika en nu dus in Azië.

Beladen editie

Voor Pol was het een extra beladen editie. Zondag verloor haar Portugese collega Paulo Gonçalves (40) het leven, donderdag stond ze de Brabander Edwin Straver bij na diens zware crash. Onderweg kwam ze zelf ook nog enkele malen flink ten val, waarbij ze ondermeer een spier in haar bovenbeen scheurde. De Dakar eindigde ze ditmaal als 66ste in het algemeen klassement.

Volledig scherm Voor Gert Huzink verliep de Dakar Rally niet zoals vooraf was gehoopt. © ANP

Riwald Dakar Team

De Dakar Rally 2020 verliep niet zoals Gert Huzink vooraf had gehoopt. De bestuurder van de eerste hybride truck was naar Saoedi-Arabië afgereisd met als doel te finishen in de top5. Door dat plan kon op de eerste dag al een dikke streep, toen het Riwald Dakar Team heel veel tijdsverlies boekte na grote mechanische problemen. Eenmaal de truck weer opgelapt, moest de equipe afscheid nemen van de geblesseerde monteur en zaten in de cabine enkel Huzink en zijn navigator.

Desondanks slaagde Huzink er in een aantal keren kort te finishen. Trucknummer 507 kwam eenmaal als vierde en tweemaal als vijfde over de streep. In de laatste etappe liep Huzink opnieuw tegen veel tijdsverlies op, waardoor hij uiteindelijk als de laatste rit als 24ste afsloot. In het eindklassement staat de bestuurder uit Manderveen op een 23ste plaats.

Van Merksteijn