Twentse derby kent geen winnaar; Heracles verspeelt twee keer een voorsprong

De eerste derby sinds anderhalf jaar kende zaterdagavond geen winnaar. Het was spannend, het was vermakelijk, het was slordig. Heracles kwam twee keer op voorsprong, FC Twente maakte het twee keer snel goed: 2-2.

De tweede helft begon op Erve Asito zoals de eerste helft: eerst de snelle goal van Heracles en daarna de al net zo snelle gelijkmaker van FC Twente. Na rust was het Heracles-spits Rai Vloet die amper drie minuten op het veld de 2-1 maakte. Drie minuten later maakte Danilo een vreugdedansje nadat hij FC Twente met een heerlijke goal de 2-2 bracht.

Er was wel een groot verschil: na rust was het een stuk minder slaapverwekkend en zat er meer tempo en vuur in het spel van beide ploegen. FC Twente had in de eerste helft het meeste balbezit, Heracles nam na rust meer initiatief, er zat meer dreiging en vaart in het spel. Dat was nadat trainer Frank Wormuth Ahmed Kutucu eraf haalde en Kasper Lunding de kans gaf.

Een grote kans was er voor Heracles-aanvaller Delano Burgzorg, na goed samenspel met Ismail Azzaoui en Vloet. De aanvaller ging alleen op de doelman af, maar schoot in het zijnet. Vlak voor tijd hield iedereen die er was de adem even in een afstandschot van Burgzorg, maar de bal ging over. Twente kreeg amper nog een kans.

FC Twente-aanvaller Danilo viert de 2-2, drie minuten nadat Heracles op een 2-1 voorsprong kwam.

Flitsend begin

De eerste helft begon net zo flitsend als de tweede. Al in de zesde minuut kwam Heracles op voorsprong door een doelpunt van Azzaoui. Uit een hoekschop van Vloet kon hij wel erg makkelijk de 1-0 binnenschieten. Vroege vreugde in de Almelose huiskamers dus.

Lang mocht de thuisploeg ook voor rust niet genieten van de voorsprong, want zeven minuten later ging Heracles-verdediger Giacomo Quagliata flink in de fout. FC Twente-aanvaller Queensy Menig zag zijn kans schoon, haalde uit en schoot de gelijkmaker binnen. Tot zover het spektakel in de eerste 45 minuten. Na de goal van de bezoekers gebeurde er in die fase amper nog wat in het lege stadion.

Heracles liet FC Twente het spel maken, hield het veld klein en wachtte op een foutje van de buurman. FC Twente zocht naar openingen, dat leidde tot een gevaarlijk omschakelmoment van Luciano Narsingh, maar zijn poging liep op niets uit. De enige mogelijkheid die Heracles nog kreeg - een schot van Vloet - belandde in de handen van doelman Joël Drommel.

Vuurwerk vooraf

Nog even terug naar de uren voor de derby, die voor het eerst in anderhalf jaar weer werd gespeeld. Supporters van beide ploegen lieten voor de wedstrijd van zich horen, met fakkels en gezang. Heracles-fans waren al vier uur voor het duel naar Erve Asito gekomen om de spelers te onthalen en toe te juichen.

Dat deden fans van FC Twente even verderop met de spelersbus uit Enschede. Dat zorgde even voor tumult. Meerdere supporters van beide clubs troffen elkaar en gingen met elkaar op de vuist, liet de politie weten. Er werden geen aanhoudingen verricht.

Derbygevoel

Het derbygevoel kwam op Erve Asito zonder het publiek niet tot leven. Maar vermakelijk werd het na rust wel nadat Heracles zich meer met het spel ging bemoeien. Het was drie jaar geleden dat de buurmannen elkaar in Almelo hadden ontmoet. Destijds won Heracles, dit keer eindigde het in 2-2.

Heracles - FC Twente 2-2 (1-1) Score: 6. Azzaoui 1-0, Meenig 1-1, 48. Vloet 2-1, 50. Danilo 2-2 Heracles: Blaswich, Fadiga, Pröpper, Rente, Quagliata, Schoofs, Vloet, De la Torre, Azzaoui (75. Kiomourtzoglou), Kutucu (56. Lunding), Burgzorg FC Twente: Drommel, Ebuehi, Dumic, Pierie, Oosterwolde, Zerrouki, Roemeratoe, Bosch, Narsingh (80. Rots), Danilo, Menig Scheidsrechter: Higler Gele kaarten:

