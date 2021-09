Twentse handbalster Smeets stopt na 130 interlands bij Oranje

Martine Smeets stopt als international bij het Nederlandse handbalteam. De 31-jarige speelster uit Geesteren kwam 130 maal in actie voor Oranje en won in 2019 de wereldtitel in Japan.

Smeets komt momentaal uit voor het Roemeense CSM Bucuresti, waar ze haar handbalcarrière voortzet. Achter de tijd in Oranje zet de Twentse linkerhoekspeelster nu een punt. Een lange periode voor het Nederlandse team komt daarmee tot een einde.

Nog lang niet opgeladen

Smeets over haar afscheid van Oranje: „Na de Spelen merk ik dat ik nog lang niet opgeladen ben. Lichamelijk vraagt het veel. Het is zwaar, ook door het drukke wedstrijdschema in combinatie met het vele reizen in de Roemeense competitie en de Champions League. Om op dit niveau door te kunnen handballen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik keuzes moet maken.”

Quote Het is een rollercoas­ter geweest met als absoluut hoogtepunt het winnen van de wereldti­tel in 2019 Martine Smeets

Tijdens haar interlandcarrière, die begon op 23 maart 2012, kwam Smeets tweemaal in actie tijdens de Olympische Spelen. In 2016 verloor Smeets met het team in de halve finales van Frankrijk (24-23). Vijf jaar later was het tijd voor revanche, maar in Tokio eindigde het olympisch handbalavontuur in de kwartfinales. Opnieuw was Frankrijk te sterk voor Oranje.

Hoogtepunt van Smeets is de wereldtitel in Japan in 2019. Eerder, in 2017, eindigde ze met het Nederlandse team nog als derde op het WK in Duitsland. Brons was er ook in 2018 op het Europees kampioenschap in Frankrijk. Op het WK van 2015 in Denemarken veroverde Smeets met Oranje nog de zilveren medaille.

Rollercoaster

Smeets koestert de mooie momenten en kijkt met veel trots terug op haar carrière. „Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt met het Nederlands team. Vanaf het moment dat we de eerste medaille pakten in 2015. Het is een rollercoaster geweest met als absoluut hoogtepunt het winnen van de wereldtitel in 2019. Daar hebben we zo lang naar toegewerkt. We wisten dat het erin zat, maar het uiteindelijk ook doen. Dat was geweldig. Het zijn herinneringen die me voor altijd bij blijven.”