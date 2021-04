Twentse renster Pluimers (18) voelt zich thuis tussen ‘die grote meiden van TV

ENTER - In de zware voorjaarsklassiekers haar mannetje staan? Laat dat maar over aan Ilse Pluimers, de 18-jarige renster uit Enter. Het talent kijkt met een tevreden gevoel terug op het eerste deel van het wielerjaar, waarin ze debuteerde in de grote internationale koersen.

Ilse Pluimers kan er zelf wel om lachen. Als renster van de vrouwenformatie NXTG (Next Generation) rijdt ze mee vrolijk mee met de belangrijke matadoren van het internationale vrouwenwielrennen. Zoals afgelopen zondag, bij haar eerste Amstel Gold Race. „Normaal kijk ik naar die grote meiden op TV in deze wedstrijd. Nu sta je daar zelf tussen.”

Overstap naar elite

Hoewel Pluimers de finish van de enige Nederlandse wielerklassieker niet haalde, is het Enterse talent erg tevreden als ze de balans opmaakt over haar voorjaar. „Ik heb alle grote wedstrijden mogen rijden en heb met de overstap van de junioren naar de elite minder moeite gehad dan gedacht. Op voorhand waren de verwachtingen voor de Amstel Gold Race niet al te hoog gespannen. Ik zou deze wedstrijd eigenlijk niet rijden, ik zou rust hebben, maar er kwam ruimte in de selectie voor deze wedstrijd. Dat is heel mooi voor mij.”

De Europees kampioene bij de junior-vrouwen van 2019 werd in haar eerste seizoen bij de elite 14e in de Ronde van Moeskroen, reed een sterke Healthy Ageing Tour en reed zware voorjaarsklassiekers als de Ronde van Vlaanderen, de Brabantse Pijl en Brugge-De Panne keurig uit. „Ik ging niet met een specifieke verwachting het seizoen in. Veel mensen zeiden me al wel dat de overstap heel groot ging zijn. Ik denk dat ik wel tevreden mag zijn. Ik heb een aantal relatief goed resultaten gehad en me laten zien”, kijkt ze terug op haar eerste maanden in dienst bij NXTG.

Brabantse Pijl

De vraag is welke wedstrijd er specifiek bij haar bovenuit springt. „Ik denk dat ik over het uitrijden van de Brabantse Pijl in de eerste groep tevreden mag zijn. In Moeskroen heb ik dan weer een goed resultaat gehaald. Tijdens de Healthy Ageing Tour in maart was ik echt in vorm, helaas ging ik onderuit in de laatste ronde van de slotetappe. Ik zat op dat moment bij de laatste dertig in koers, maar moest er wel uit. Jammer dat ik daar geen resultaat op kon plakken.”

Servais Knaven

De bij het Almelose AWV De Zwaluwen opgeleide wielrenster zit voorlopig op haar plek bij NXTG, de ploeg die oud-prof Servais Knaven – zelf vader van wielrennende dochters – opzette om de overstap van de junioren naar de elite te verlichten. Er wordt gereden zonder druk om direct resultaten te rijden, de nadruk ligt op de ontwikkeling van de jonge rensters. Pluimers is blij met haar team. „Zeker als je het vergelijkt met de clubrensters, die niet mogen rijden momenteel. Ik kon hier alle grote wedstrijden rijden, daar mag ik heel tevreden over zijn. Ik heb echt een heel mooi programma gereden. Voor nu ben ik dan ook blij bij dit team te zitten.”

Eindstation

Een eindstation is dat dat zeker niet, voegt Pluimers er aan toe. „Ik zou graag nog wel een stap willen zetten in de toekomst. Het lijkt me ook wel fijn om je aan toppers bij de elite op te trekken binnen een team. Misschien word ik daar nóg wel beter van.”