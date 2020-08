Twentse ruiters Greve en Dubbeldam staan er goed voor op het NK

Jum­bo-Vis­ma houdt Groenewe­gen voorlopig aan de kant: ‘Hij zal niet starten tot er een uitspraak is’

18:37 Dylan Groenewegen zal de komende tijd niet van start gaan in een officiële wedstrijd. Dat heeft zijn ploeg Jumbo-Visma laten weten in een uitgebreid statement. De sprinter veroorzaakte donderdag de crash in de Ronde van Polen waarbij landgenoot Fabio Jakobsen zeer ernstig gewond raakte.