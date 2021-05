Twentse Sabine Booijink wilde handballen om sneller te integreren, maar gaat nu strijden om het kampioenschap van Zwitserland

De zege van DSVD op Borhave, dat was - tot voor kort - het sportieve hoogtepunt van Sabine Booijink. Niet alleen vanwege de overwinning in een toen nog kolkende en beladen derby, maar vooral omdat de Deurningse formatie zich daarmee had verzekerd van een langer verblijf in de eredivisie van het Nederlandse handbal. Dat was in mei 2019. Inmiddels heeft Booijink die prestatie overtroffen en prijkt er op haar handbal-cv: bekerwinnaar.