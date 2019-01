Twentse Ter Bekke gaat in Haaksbergen haar kans grijpen

HAAKSBERGEN – Met dank aan de afwezigheid van het landelijke vrouwenpeloton krijgt Marlies ter Bekke uit Oele vanavond in Haaksbergen de kans zich in de schijnwerpers te rijden. De regiorijdsters gaat er vol voor, klinkt het strijdlustig.

Ze heeft een paar uur gesnipperd op haar werk, bij het detacheringsbureau USG in Enschede. ,,Het is nu 15.00 uur, ik ga een hapje eten en begin dan met de voorbereidingen op de eerste marathon op natuurijs. Even de schaatsen slijpen.’’

Het is inmiddels drie jaar geleden dat de 30-jarige Ter Bekke deel uit maakte van de landelijke topdivisie van het marathonschaatsen bij de vrouwen. Vanwege haar werk lukte het de schaatsster uit Oele niet meer de vele noodzakelijke trainingen af te werken. ,,Bijna iedereen in de topdivisie traint dagelijks, dan wordt het mijn vier trainingen wel heel lastig om mee te doen.’’

Onverwacht

Ter Bekke is nu een regiorijdster en mag vanavond starten op de natuurijsbaan van Haaksbergen. ,,Voor mij komt dit behoorlijk onverwacht, ik had verwacht dat het wel over zou waaien. Totdat mijn vriend me vanmorgen belde om te zeggen dat ik mag starten.’’

Ze kijkt er naar uit, 60 rondjes op de ondergespoten ijsbaan in Haaksbergen. ,,Hoe vaak krijg je nou de kans om op natuurijs in eigen land te schaatsen? Dit vind ik hartstikke leuk. Ik denk dat ik een van de weinige regiorijdsters uit de eigen buurt ben.’’

Podium

Of dat ook betekent dat Ter Bekke een kans maakt op het podium, dat moet nog maar blijken. ,,Zestig rondjes moet me in princiepe wel lukken, maar je weet nooit wat er onderweg allemaal kan gebeuren. Winnen?? Poeh… Ik moet de druk voor mezelf niet te hoog opvoeren, dat is mijn valkuil haha. Nee, ik ga m’n best en ik vind het vooral erg leuk dat ik mee mag doen in mijn eigen regio.’’