Twentse triatlete Klamer gaat voor podium in Abu Dhabi

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de WTS gaat vrijdag van start. Klamer en haar tegenstanders starten om 13.06 uur (Nederlandse tijd) op het parcours op en rond het Yas Marina Formule 1-circuit. Klamer schreef vorig jaar in Abu Dhabi als eerste Nederlandse een World Triathlon Series-race op haar naam. Anderhalve week geleden legde de 28-jarige Twentse triatlete in Singapore beslag op de tweede plaats in de finale van de Super League Triathlon en liet daarmee zien dat het met de vorm wel goed zit. Het feit dat veel ogen op haar gericht zijn in Abu Dhabi, vindt ze niet erg. „Het geeft geen extra druk. Zenuwachtig ben ik nog niet, maar dat zal nog wel komen korter voor de wedstrijd”, zegt Klamer in een bericht van de nationale triatlonbond NTB. „Vorig jaar begon ik mijn seizoen heel goed en eindigde ik het jaar minder, terwijl dat normaal altijd andersom was. Dat was even wennen. Hopelijk ben ik dit jaar iets constanter, maar uiteindelijk is het wel mijn doel om in Abu Dhabi weer op het podium te komen.”

Tokio 2020

Het seizoen van Klamer staat voor een groot deel in het teken van kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Klamer finishte vorig jaar als vierde in de World Triathlon Series-race in Leeds en moet in mei 2020 bij de eerste 26 op de kwalificatieranking staan om aan de kwalificatie-eisen te voldoen.

Een dag na de race komt Klamer opnieuw in actie, ditmaal in de mixed teamrelay. Samen met Marco van der Stel, Jorik van Egdom en Maya Kingma. De gemengde teamestafette staat volgend jaar in Tokio voor het eerst op het olympische programma. Na de vijfde plaats op het WK in Hamburg en de vijfde plaats en achtste plaats in de Mixed Relay Series in respectievelijk Nottingham en Edmonton, neemt het team de vijfde plaats op de olympische kwalificatieranglijst in. De beste zeven landen op de kwalificatieranglijst per 31 maart 2020 plaatsen zich voor de Olympische Spelen in Tokio, mits de vier atleten bij de eerste 140 op de individuele ranglijst staan.