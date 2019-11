Twentse volleybalster Floortje Meijners voor het eerst sinds 2007 in voorselectie Oranje

Mols over Ran­gers-tijd met Advocaat: ‘Beste voetbal ooit hoor je daar soms’

16:48 Hij maakte gisteren alle tijd voor de Schotse journalisten, tijdens het persmoment voorafgaand aan Feyenoord-Rangers. Dick Advocaat geniet nog altijd een geweldige status in Schotland, ziet ook oud-voetballer Michael Mols. Hij werkte in zijn periode bij de Rangers samen met de huidige Feyenoord-trainer, die van 1998 tot en met 2001 in Glasgow werkte.