Twentse waterpoloërs naar EK in Boedapest

Bondscoach Harry van der Meer van het mannenteam selecteerde de drie Tukkers voor het EK, dat op 12 januari in Hongarije begint. Mika van der Smelt uit Vriezenveen is afgevallen uit Oranje. Het Nederlandse team is bij loting ingedeeld in poule B, waarin het Roemenië, Servië en Rusland als tegenstanders treft. De eerste wedstrijd van Oranje is op dinsdag 14 januari tegen Roemenië.

Alle namen

Oranje bestaat uit de volgende spelers: Eelco Wagenaar (Polar Bears, keeper), Jesse Nispeling (Enfants de Neptune Tourcoing, Frankrijk), Jorn Muller (Douai, Frankrijk), Pascal Janssen (UZSC), Robin Lindhout (SC Quinto, Italië), Thomas Lucas (ZV De Zaan), Sam van den Burg (CN Barcelona, Spanje), Kjeld Veenhuis (Widex GZC Donk), Lars Gottemaker (Het Ravijn), Guus van IJperen (Widex GZC Donk), Jesse Koopman (Enfants de Neptune Tourcoing, Frankrijk), Jorn Winkelhorst (Waspo Hannover, Duitsland) en Milan de Koff (SVH, keeper).

Vrouwen

De Nederlandse vrouwen doen ook mee aan het EK, dat ook in Boedapest wordt gehouden. In dat team geen Twentse speelsters, wel de uit Lichtenvoorde afkomstige Vivian Sevenich. De selectie van bondscoach Arno Havenga en tevens regerend Europees kampioen bestaat uit: Brigitte Sleeking (Widex GZC Donk), Nomi Stomphorst (Widex GZC Donk), Sabrina van der Sloot (UZSC), Vivian Sevenich (UZSC), Simone van de Kraats (Polar Bears), Bente Rogge (ZV De Zaan), Iris Wolves (Polar Bears), Maartje Keuning (ZV De Zaan), Dagmar Genee (UZSC), Maud Megens (Widex GZC Donk), Kitty-Lynn Joustra (ZV De Zaan), Joanne Koenders (Polar Bears, keepster) en Debby Willemsz (Widex GZC Donk, keepster). De Nederlandse vrouwen zijn ingedeeld in Poule A met Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk en Israël. Oranje opent het toernooi zondag 12 januari tegen Israël.

Tickets voor Tokio

In Boedapest is zowel bij de vrouwen als bij de mannen één ticket voor de Olympische Spelen van 2020 te verdienen. Bij de vrouwen is Spanje al geplaatst voor Tokio en bij de mannen hebben Spanje, Italië en Servië zich al gekwalificeerd.

De laatste plaatsbewijzen voor Tokio (twee voor de vrouwen en drie voor de mannen) worden verdeeld bij de Olympische Kwalificatie Toernooien in respectievelijk Italië (8-15 maart, vrouwen) en Rotterdam (22-29 maart, mannen).

Bij de vrouwen zijn de twaalf deelnemende landen aan het EK verdeeld over twee poules van zes. De nummers 1 t/m 4 van elke poule gaan door naar de kwartfinales en kruisen dan tegen elkaar volgens het principe: 1A-4B, 2A-3B enzovoort.