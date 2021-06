Twentse wielrenner Maurits Lammertink en ploeg uit Ronde van Zwitserland gehaald na positieve test staflid

„Goh, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik denk niet dat mijn kansen minder zijn geworden omdat we niet in de Tour de Suisse mochten rijden. Ik sta nog steeds op de longlist voor de Tour, maar dat geldt ook voor andere ploeggenoten die zich in Zwitersland in de kijker wilden rijden. Het hangt van de ploegleiding af of ik geselecteerd ga worden. Dat zullen ze dan doen op basis van mijn voorjaar. Met name in de klassiekers ging het wel goed. Wat ook meetelt zijn de trainingsresultaten. Tegenwoordig hebben ze alle data en kunnen ze precies meekijken wat je allemaal doet in training. Wat dat betreft ben je niet alleen afhankelijk van je prestaties in de koers. Maar ja, als je een etappe in Zwitserland wint, dan zit het wel goed natuurlijk.”