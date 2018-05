Twijfelende Honda-baas: Kunnen we samenwerking met een topteam als Red Bull wel aan?

Motorsportbaas Masashi Yamamoto heeft in een interview met motorsport.com voor het eerst aangegeven dat er best wel getwijfeld wordt bij zijn bedrijf over een mogelijke deal met weer een topteam. Eind vorig seizoen liep na drie jaar de samenwerking met McLaren stuk na veel motorgerelateerde ellende. ,,Nu met Red Bull in zee gaan is iets heel groots voor Honda. Dat gaat ons een bepaalde druk geven als motorleverancier. En we moeten heel uitvoerig afwegen of we wel kunnen dealen met zo’n groot topteam als Red Bull’’, aldus Yamamoto. ,,We moeten echt de verantwoordelijkheid voelen om die motor te leveren.’’