Twijfelende Kerber doet toch mee aan US Open

Ajax mag hopen op plek in Pot 2 bij Champions Lea­gue-lo­ting

8:41 Ajax mag nog steeds hopen dat het op 1 oktober tijdens de loting voor de nieuwe editie van de Champions League in Pot 2 zit. De club uit Amsterdam was vrijdagavond gebaat bij de zege van Sevilla op Internazionale (3-2) in de finale van de Europa League.