UCI legt ‘zwaar, technisch en uitdagend’ parkoers neer voor WK wielrennen in Australië

De wegwedstrijd voor de wielrensters is op zaterdag 24 september, de mannen sluiten de WK een dag later af. De wedstrijden beginnen in Helensburgh en eindigen in het zuidelijker gelegen Wollongong. Na de beklimming van Mount Keira, een klim van 8,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent, leggen de vrouwen zes keer een lokaal circuit af. De mannen rijden twaalf rondes. Onderdeel daarvan is Mount Pleasant, een klim van ruim 1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7 procent.