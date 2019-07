UCI schenkt Froome eindzege Vuelta 2011, Mollema alsnog op podium

De internationale wielrenunie UCI heeft Chris Froome uitgeroepen tot winnaar van de Ronde van Spanje van 2011. De Brit neemt de eindzege over van Juan José Cobo, wiens resultaten uit de Vuelta van 2009 (tiende) en 2011 (eerste) zijn geschrapt omdat in die periode afwijkingen in zijn bloedpaspoort zijn vastgesteld.

Het antidopingtribunaal van de UCI is ervan overtuigd dat die afwijkingen komen door gebruik van verboden middelen.

De wielerfederatie maakte vorige maand al bekend dat de Spanjaard voor drie jaar is geschorst. Ook zijn resultaten op de WK van 2009 in Zwitserland zijn uit de boeken gehaald. Cobo (38) kon nog in beroep gaan bij het internationale sporttribunaal CAS, maar de gestopte wielrenner zag daar van af. Zijn straf staat daardoor nu vast.

De UCI heeft de uitslag van de Vuelta van 2011 daarom aangepast. Froome staat nu op de eerste plaats, gevolgd door zijn toenmalige Sky-teamgenoot Bradley Wiggins en Bauke Mollema. De Groninger, die destijds voor Rabobank reed, kan zo met terugwerkende kracht alsnog een podiumplaats in een grote ronde op zijn erelijst zetten.

Quote Of we hier vanavond champagne op gaan drinken? Nou, dan moeten we toch eerst wel winnen vandaag. Bauke Mollema

,,Ik zag het op een website staan‘’, aldus Mollema kort voor het begin van de twaalfde etappe in de Tour de France. ,,Van de UCI heb ik nog geen bevestiging gehad, maar het schijnt officieel te zijn. Of we hier vanavond champagne op gaan drinken? Nou, dan moeten we toch eerst wel winnen vandaag.”

,,Het zat er een beetje aan te komen hè”, zei Mollema. ,,Wat ik er van vind? Ach, niets anders dan wat ik er vorige maand al van vond.” De Groninger zei toen dat het ‘leuk voor later’ is. ,,Al is dit is niet de manier waarop je het wil, door het acht jaar later te horen.”

De eindzege van Cobo kwam als een grote verrassing. De Spaanse klimmer reed destijds voor de procontinentale ploeg Geox, maar hij liet in de Vuelta tal van grote renners achter zich. Daarna presteerde hij vrijwel niets meer.

“Beter laat dan nooit”, schreef Froome donderdag op Twitter. ,,Ik heb heel wat speciale herinneringen aan de Vuelta van 2011.”

Froome werd in 2017 wél op het podium in Madrid gehuldigd als winnaar van de Spaanse etappekoers. De 34-jarige Brit was ook vier keer de beste in de Tour de France (2013, 2015, 2016 en 2017) en vorig jaar won hij de Giro d’Italia. Froome ontbreekt nu in de Tour, omdat hij herstellende is van een zware val in het Critérium du Dauphiné.