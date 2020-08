UCI veroordeelt onacceptabel gedrag Groenewegen, Lefevere wil naar de rechter

Dylan Groenewegen heeft zich met het veroorzaken van een massale valpartij in de eerste etappe van de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen zwaargewond is geraakt, de woede van veel collega’s in de wielerwereld op de hals gehaald. ,,Gooi hem in de gevangenis”, sneert Patrick Lefevere, teammanager van Deceuninck-Quick Step.

Ook de UCI oordeelt hard over de actie van Groenewegen. ,,Dit gedrag is onaanvaardbaar”, staat in een verklaring van de internationale wielerunie. ,,De zaak is onmiddellijk doorverwezen naar de tuchtcommissie om te vragen welke sancties er kunnen worden opgelegd.”

Lees ook Jakobsen in kunstmatige coma na vreselijke crash in Ronde van Polen Lees meer

Lefevere zag dat zijn renner Jakobsen hard in de hekken knalde toen deze in de laatste meters een gaatje probeerde te vinden naast Groenewegen, die vervolgens van zijn lijn afweek. Meerdere renners raakten gewond, net als vermoedelijk een fotograaf.

,,Ik trek naar de rechter. Deze acties zouden niet in het wielrennen mogen toegelaten worden. Dit is crimineel”, schrijft Lefevere op Twitter. ,,Gooi hem in de gevangenis.”

Jumbo-Visma, de ploeg van Groenewegen, bood excuses aan en gaat de situatie intern bespreken.

Toptalent Remco Evenepoel, ploeggenoot van Jakobsen, roept op tot een levenslange schorsing voor Groenewegen, al werd zijn tweetje later weer verwijderd.

Iets later verscheen een foto van de bebloede handschoenen van Florian Sénéchal. De Fransman van Deceuninck-Quick Step was een van de eerste om Jakobsen te helpen. ,,Alleen al naar deze foto kijken, doet me beseffen hoe serieus dit is. Wees sterk, mijn vriend.”

Ook de jury wees Groenewegen aan als schuldige van de valpartij en diskwalificeerde hem. De ritzege wordt toegewezen aan Jakobsen.

Simon Geschke legt de schuld vooral bij de organisatie van de Ronde van Polen.