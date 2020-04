UCI wil op 5 mei wielerkalender presenteren

Geen eredivisie driebanden meer in Haarlo

16:55 BILJARTEN Het is over en uit met topbiljarten in Haarlo. HCR Prinsen ontbreekt komend seizoen bij de teams in de eredivisie driebanden. Captain Dinand Prinsen heeft besloten zijn team niet meer in te schrijven. Daaraan liggen volgens de eigenaar van het gelijknamige hotel-café-restaurant drie redenen ten grondslag.