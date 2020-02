UEFA: Alleen wedstrijd Internazionale zonder publiek

Hoewel het virus inmiddels ook is aangetroffen in Kroatië, Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk worden daar volgens de UEFA geen extra maatregelen getroffen. Het Italiaanse Juventus, dat op bezoek gaat bij Lyon, mag ook supporters uit Turijn meenemen. ,,Op dit moment is daar niets op tegen", aldus UEFA.



,,We zullen de ontwikkelingen rond het virus op de voet volgen", vervolgt de overkoepelende instantie. ,,En contact houden met alle autoriteiten in de uiteenlopende landen. Vooralsnog zijn geen verdere maatregelen nodig."



Twee Nederlandse clubs spelen donderdag in de Europa League. AZ voetbal in Oostenrijk tegen LASK Linsk en neemt ook supporters mee. Ajax ontvangt Getafe uit Spanje.